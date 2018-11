Pulisce la pistola, parte un colpo: muore 71enne E' successo in casa dell'anziano

Tragedia a Giffoni Sei Casali, un 71enne, V.F le sue iniziali, è morto colpito da uno sparo partito accidentalmente dalla sua pistola. E' successso in un'abitazione situata in via Asua, frazione di Prepezzano. Il 71enne stava pulendo l’arma, regolarmente detenuta, quando, improvvisamente, è partito un proiettile che lo ha colpito alla testa. Il colpo gli è stato fatale, inutile ogni tentativo di rianimarlo. I familiari hanno chiamato i soccorsi ma purtroppo i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso.

Sara Botte