Si impicca in casa: lo trova la fidanzata Il 47enne si è tolto la vita utilizzando dei cavi elettrici

Si è impiccato in casa utilizzando dei cavi elettrici legandoli al motore di un condizionatore. I carabinieri di Altavilla Silentina sono intervenuti questa mattina dopo una segnalazione al 118 in contrada Santa Lucia. A trovare il cadavere del 47enne la fidanzata con la quale l'uomo conviveva da circa un anno.

E' stata proprio la donna a rinvenire il corpo e ad allertare i soccorsi. Dopo l'esame esterno sulla salma, il cadavere è stato riconsegnato dalle forze dell'ordine ai familiari.

Il 47enne non ha lasciato messaggi per spiegare il suo gesto estremo. Nel luglio scorso si era allontanato di casa senza avvisare ed era stato trovato a vagare in stato confusionale a Vallo della Lucania dove è stato ricoverato per qualche giorno in ospedale. Aveva avuto in passato dei precedenti per truffa.

S.B.