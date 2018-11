Rogo nella notte: in fiamme un sottotetto I residenti si mettono in salvo, ferito un vigile del fuoco

Fiamme nella notte in provincia di Salerno: due gravi incendi, a Pagani e Capaccio, hanno visto impiegati decine di pompieri. Paura nell’agro nocerino, dove, in via Mangioni a Pagani il sottotetto in legno di una palazzina di nuova costruzione, per cause ancora non chiare, ha preso fuoco. Le fiamme, che sono state alimentate dal vento, si sono poi propagate rapidamente in tutto l’edificio.

I residenti sono riusciti fortunatamente a mettersi in salvo, ma un vigile del fuoco è rimasto ferito durante le operazioni ed è stato trasportato in ospedale a Nocera.

A Capaccio Paestum, invece, il fuoco ha distrutto il Lido California, noto stabilimento balneare di località Torre di Mare. In fiamme il bar e il deposito di sdraio, lettini e ombrelloni: ancora da accertare la causa dell’incendio, ma non si esclude la matrice dolosa. Indagano i carabinieri.