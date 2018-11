Movida violenta: accoltellate due donne E' successo all'esterno di un locale

Accoltellate due donne la notte scorsa all’esterno di un locale a Pontecagnano, in Litoranea. Una delle due malcapitate era la ex dell’aggressore, proprio lei avrebbe avuto la peggio nel litigio sfociato in violenza, riportando una profonda ferita al volto. Portate in ospedale le due vittime, entrambe marocchine, come l'uomo che le ha ferite e poi è scappato. In soccorso le ambulanze della Vopi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Battipaglia, guidati dal capitano Vitantonio Sisto che hanno identificato e fermato l’aggressore. Le due ferite non sarebbero gravi, prima di essere aggredite avrebbero litigato violentemente.

Sara Botte