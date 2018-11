Beccata banda di rapinatori: nei guai in 4 Avrebbero rapinato un imprenditore in strada, minacciandolo con una pistola

Beccata banda di rapinatori. Arrestati dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore quattro cittadini di Pagani di età compresa tra i 27 e i 47 anni tutti con precedenti penali per rapina o tentata rapina. I provvedimenti sono arrivati in seguito alle indagini partite dopo il grave episodio accaduto il 15 ottobre scorso in pieno giorno a Pagani, quando due individui dal volto coperto hanno fermato un commerciante su Corso Padovano, puntandogli una pistola al volto e rapinandolo di una cospicua somma di denaro che si stava accingendo a versare in banca.

I militari avrebbero così accertato la responsabilità dei 4 indagati, in particolare i due esecutori materiali del colpo, un 46enne e un trentenne già vicino al gruppo criminale Fezza D'Auria Petrosino. Li avrebbero aiutati anche un 48enne posto come vedetta e un 27enne che gli avrebbe procurato la moto usata per compiere la rapina. Il 27enne avrebbe tentato anche, armato di coltello un colpo in un esercizio commerciale del centro, venendo però messo in fuga dalla titolare.

S.B.