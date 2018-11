Aggredisce i genitori e li chiude in casa: arrestato 21enne Il giovane si trova in carcere

Aggredisce i genitori e li chiude in casa. E' successo a Giffoni Valle Piana, dove un 21enne del posto è stato arrestato dai carabinieri di Battipaglia per maltrattamenti in famiglia e violenza privata. Il giovane già in passato aveva avuto diversi attriti con i familiari colpevoli, secondo lui, di non dargli abbastanza denaro per comprarsi vestiti e altri beni. Il 21enne era già sottoposto al divieto di avvicinamento nei confronti dei genitori.

In violazione del provvedimento si è recato ancora a casa dei suoi familiari dove ha dato vita ad un litigio, scaraventando mobili e oggetti in terra e chiudendo in casa la madre e il padre che a quel punto hanno allertato i carabinieri.

I militari si sono recati sul posto e hanno convinto il ragazzo ad aprire la porta e a seguirli in caserma dove il 21enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e violenza privata in flagranza, oltre alla violazione dei provvedimenti adottati nei suoi confronti precedentemente. Il giovane si trova ora in carcere.

S.B.