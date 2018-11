Blitz dei nas nella movida: sequestrati mille kg di alimenti carenze igieniche e cibi mal conservati. Multe per oltre un milione di euro

Blitz dei Nas nella movida salernitana. Multe per un milione di euro. In azione carabinieri e polizia municipale nel cuore del centro storico cittadino nella serata di ieri. In azione circa 50 unità appartenenti a Nucleo Ispettorato Lavoro CC di Napoli e Salerno, della stazione CC di Salerno principale, del 14° Battaglione CC Calabria, dell’ASL/Salerno e della locale Polizia Municipale, che hanno sottoposto a controllo igienico - sanitario numerosi esercizi commerciali dediti alla somministrazione di alimenti.

Le attività ispettive – che hanno interessato il centro storico, da Largo Campo a Piazza Sant’Agostino, hanno sottoposto a controllo oltre 30 esercizi tra pub, ristoranti, paninoteche, friggitorie. Le operazioni sono state svolte di intesa con la Procura della Repubblica di Salerno, al fine di garantire la sicurezza alimentare anche in ragione del considerevole afflusso di persone che si registra in questo periodo in occasione dell’evento internazionale Luci d’Artista.

Chiusi ad horas sei esercizi che svolgevano attività di preparazione e somministrazione in ambienti caratterizzati da gravi criticità igienico sanitarie e strutturali ed elevate contestazioni penali ed amministrative nei confronti di ulteriori sei attività.

Sequestrati oltre mille kg di prodotti alimentari congelati, in parte caratterizzati da un pessimo stato di conservazione, in parte presentati come freschi agli ignari avventori ed in parte non provvisti di alcuna tracciabilità.

Sequestrati inoltre tavolini e sedie installati su suolo pubblico senza alcuna autorizzazione.

Controllati numerosi dipendenti al lavoro negli esercizi ed emerse varie posizioni di lavoratori in totale carenza assicurativa. Sono state rilevate sanzioni di carattere amministrativo per un totale pari a 34.850 euro, nonché l’impiego di cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno.

Contestate sanzioni amministrative per oltre 50mila euro.

Il valore complessivo dei provvedimenti si attesta intorno al milione di euro dei quali 50mila riferiti agli alimenti.

Sara Botte