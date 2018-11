Si ferisce con una motosega: rischia di perdere la gamba Trasportato in eliambulanza in ospedale

Paura per un uomo a Santa Maria di Castellabate. Il 48enne del posto si è ferito gravemente ad una gamba con una motosega. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto stava eseguendo dei lavori nei pressi del lungomare Pepi, poi, per motivi ancora non chiari, ha perso il controllo dell'attrezzo rischiando di tranciarsi una gamba. Sul posto è intervenuta la centrale operativa del 118, un'ambulanza rianimativa della Croce Azzurra di Agropoli e della Gi.Vi di Santa Maria di Castellabate.

Il malcapitato, vista la gravità delle sue ferite, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale di Vallo della Lucania per essere operato d'urgenza.

S.B.