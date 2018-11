Cocaina nel reggiseno: arrestata una coppia Sono stati bloccati dopo un rapido inseguimento

Donna trovata con la cocaina nascosta nel reggiseno, arrestati due giovani. Nei guai J.A. di 21 anni, di nazionalità marocchina con precedenti specifici, irregolare sul territorio italiano e senza fissa dimora, e F.M. di 27 anni, originaria della Lombardia, per i reati di tentata rapina e possesso di sostanze stupefacenti per finalità di spaccio. Gli agenti, dopo un rapido inseguimento, hanno bloccato i due a bordo di un’auto, una Polo, segnalata dalla sala operativa della Questura per un tentativo di rapina in via Lungomare ai danni di alcuni giovani.

In seguito ad una perquisizione personale, la donna è stata anche trovata in possesso, ben nascosti all’interno del reggiseno, di due involucri di cellophane, contenenti una sostanza solida in polvere di colore bianco, rivelatasi alle successive analisi della Polizia Scientifica cocaina, del peso complessivo di 48 grammi. Inoltre, all’interno della borsa della donna sono state trovate banconote di piccolo taglio per un ammontare complessivo di circa seicento euro.

Pertanto, dopo l’effettuazione dei rilievi fotosegnaletici, i due sono stati arrestati per tentata rapina in concorso e detenzione di stupefacenti e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto il trasferimento nel carcere di Fuorni.

