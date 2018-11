A fuoco il materasso: si ustiona un ragazzo E' successo nella centralissima Piazza Portanova a pochi passi dall'albero di Natale

Momenti di paura questa mattina nella centralissima Piazza Portanova, un incendio è scoppiato in un'abitazione dove un materasso ha preso fuoco per motivi ancora da chiarire. Ferito un ragazzo che è rimasto ustionato ad una mano ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” per essere medicato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che fortunatamente sono riusciti a spegnere le fiamme. Intanto si sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Pare che ad evitare il peggio sia stato proprio il ragazzo che, resosi conto di ciò che stava per succedere, ha spostato il materasso bruciato sul balcone, evitando che le fiamme si propagassero in tutta la casa. Tutto è accaduto proprio a poca distanza dal nuovo albero di Natale di piazza Portanova, mentre erano in corso le operazioni di montaggio.

Sara Botte