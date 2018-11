Scoperti in auto con l'eroina: arrestati due giovani Avevano cercato di disfarsi della droga gettandola da un'auto in corsa

Fermati e arrestati dai carabinieri perché scoperti in auto con dell'eroina. Nei guai due giovani che hanno tentato anche una fuga, ma sono stati acciuffati dopo un breve inseguimento, durante il quale si sono disfatti di un grosso involucro contenente droga. E' successo ieri sera a Mercato San Severino. I due giovani sono stati trovati dai militari in possesso di 45 grammi di eroina.

Erano alla guida di un veicolo intercettato dalla squadra della Radiomobile, all’uscita autostradale di Mercato San Severino. I militari li hanno inseguiti per un breve percorso, i due giovani hanno cercato così di far sparire il grosso involucro con al suo interno l'eroina suddivisa in ovuli, poi recuperati dai carabinieri. I 27enni, entrambi della Valle dell’Irno, sono poi stati arrestati.

S.B.