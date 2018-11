Ricercato per truffa: arrestato dai carabinieri Si tratta di un 49enne straniero, di nazionalità romena

Ricercato per truffa lo beccano i carabinieri. I militari della compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Francesco Manna, hanno arrestato un 49enne straniero, di nazionalità romena, domiciliato a Capaccio Paestum.

I militari del dipendente Nor, durante una serie di controlli sul territorio, eseguiti al fine di contrastare i reati in genere, sono riusciti a reperire l’uomo in un’abitazione del comune cilentano. In seguito agli accertamenti sul caso lo straniero è risultato colpito da un mandato d’arresto europeo, emesso dall’autorità giudiziaria rumena, per il reato di truffa, commesso sul posto, dal 2008 al 2010.

I militari che hanno datato esecuzione al provvedimento, dopo le formalità di rito, hanno quindi arrestato il 49enne, conducendolo nella casa circondariale di Salerno, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sara Botte