Parcheggiatori abusivi, bivacchi e rifiuti:controlli e denunce Multe a raffica dei vigili urbani: nel mirino anche l'accattonaggio molesto dei rom

Controlli serrati degli agenti di polizia municipale di Salerno sul fronte decoro e sicurezza urbana. Nei pressi dello stadio “Arechi”, a poca distanza dalla stazione della metropolitana, sono stati sorpresi due parcheggiatori abusivi. Entrambi sono stati multati, per uno di loro è scattata anche la denuncia perché aveva violato il foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno a Salerno per tre anni, di cui era destinatario dopo un precedente controllo della questura.

Parcheggiatori abusivi sono stati però individuati e segnalati in diverse altre aree del capoluogo: via Aquaro, via Scillato e Lungomare Colombo-area parcheggio Polo Nautico. Anche in questo sono scattate le multe e una denuncia per un’altra violazione al foglio di via.

I controlli hanno riguardato anche Corso Vittorio Emanuele: lungo il “salotto buono” della città i caschi bianchi hanno sanzionato e allontanato tre persone, provenienti dall’hinterland napoletano, che infastidivano passanti e avventori delle attività commerciali con accattonaggio molesto. Per loro è scattata la proposta di foglio di via.

Sempre per accattonaggio sono state segnalate quattro persone di etnia rom, sorprese nei pressi delle casse automatiche di Salerno Mobilità in Piazza Mazzini. Un altro rom è stato invece sanzionato nel sottopasso di Via Dalmazia. Infine, in Via Torrione nei pressi del Grand Hotel Salerno è stato sgomberato un bivacco realizzato da 4 persone (anche in questo caso rom), che sono state immediatamente sanzionate e allontanate.

Sul fronte decoro, invece, bonificata un’area di Via Liega dove i dipendenti del settore igiene urbana hanno rimosso una vasta area invasa dai rifiuti. La cooperativa sociale “San Matteo” ha provveduto al taglio dell'erba sulle aiuole e lungo i margini della strada e dei marciapiedi. Bonificata anche Via Angrisani: in questo caso le multe scatteranno a carico del condominio per violazioni alle norme sulla raccolta differenziata. Sempre sul fronte spazzatura, sono state elevate tre sanzioni di 500 euro nei confronti di inquinatori beccati dai filmati di videosorveglianza, oltre ad una multa per occupazione abusiva di suolo pubblico.

GbL