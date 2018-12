In auto con pistola clandestina e ascia, arrestato Ai domiciliari è finito un ragazzo di 25 anni originario di Sanza

I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno arrestato, in flagranza, un 25enne incensurato originario di Sanza con le accuse di ricettazione, detenzione di arma clandestina e porto abusivo di arma da taglio. Il giovane è stato controllato mentre era a bordo di un pick-up nel territorio di Atena Lucana: ai carabinieri aveva detto di trovarsi nel Vallo di Diano per una serata in compagnia di amici.

I carabinieri hanno perquisito l'auto trovando, sotto il sedile passeggero, una pistola “Colt” clandestina con matricola abrasa, artigianalmente modificata nonché un’ascia con lama superiore ai 12 cm. Il giovane è stato arrestato ed ora si trova ai domiciliari.

Redazione Salerno