Psicosi a Salerno, forte odore di gas in tutta la città Rottura di una tubatura di medie dimensioni: al lavoro tecnici e vigili del fuoco.

Psicosi fuga di gas stamane a Salerno, quando un forte odore si è avvertito distintamente in tutta la città, non risparmiando alcun quartiere del capoluogo. Decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco, in alcuni istituti scolastici si è anche pensato all’evacuazione.

Dopo ore di panico, in una nota Salerno Energia ha fatto sapere che il forte odore di gas è dovuto alla rottura di un tubo di media pressione nel comune di San Cipriano Picentino, con il metano trasportato dal vento fin sulla costa e in tutta la città. Al lavoro i tecnici della società concessionaria, la “Mediterranea”, insieme ai vigili del fuoco.

La municipalizzata salernitana dell’energia ha precisato che non ci sono situazioni di pericolo. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del Codacons, Enrico Marchetti: "Se perdita c’è stata, è stata così grave da arrivare fino a Salerno? Ma come è possibile con tutti gli allarmi che scattano in casi del genere? Sebbene sia vero che il vento spinge molto velocemente, è pur vero che la puzza di gas non potrebbe percorrere 30 o più chilometri senza disperdersi - l'atto d'accusa dell'associazione consumatori salernitana - . Chiediamo che la popolazione venga informata dell’accaduto ed alla magistratura che indaghi su quanto accaduto, si profila il reato di disastro ambientale", il duro commento di Marchetti sull'accaduto.

Redazione Salerno