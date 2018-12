Carmine Alto senza pace: ancora furti, raid al Teatro Nuovo Dopo le abitazioni presa di mira anche l'istituzione culturale: decine i colpi messi a segno

Sembra non esserci pace per il rione Carmine Alto di Salerno, finito nel mirino di malviventi che stanno mettendo a segno un furto dopo l'altro. Questa volta i banditi sono entranti in azione al Teatro Nuovo di Via Laspro, dove sono stati portati via attrezzature informatiche e soldi. A fare l'amara scoperta sono stati i gestori dell'impianto culturale.

Quello al Teatro Nuovo è solo l'ultimo di una serie di raid messi a segno in zona: da Via Laspro a Via Seripando sono diverse le denunce di furti da parte di residenti preoccupati per l'escalation. Qualche giorno fa il sindaco Enzo Napoli, in un'intervista ad Otto Channel 696 a margine di un vertice per la sicurezza in Prefettura, aveva chiesto alle forze dell'ordine di intensificare i controlli per stanare i malviventi.

Redazione Salerno