Ruba abiti costosi in negozio, incastrato dalle telecamere Denunciato un giovane, mentre una donna è stata arrestata per aver evaso i domiciliari

Si era reso protagonista di un furto di costosi capi d'abbigliamento in un'attività commerciale di Salerno, ma è stato individuato dagli agenti della Volante di Salerno, grazie anche alle videocamere di sorveglianza che lo hanno immortalato. Con l'accusa di furto aggravato è stato denunciato un 26enne della città, per un colpo messo a segno qualche giorno fa in città.

Il giovane era in compagnia di una donna salernitana di 48 anni, che è stata arrestata per aver evaso gli arresti domiciliari. La donna era stata notata dai poliziotti mentre si spostava tra il quartiere Fratte e la zona alta del Carmine, violando l'obbligo cautelare di cui era destinataria per spaccio di droga.

