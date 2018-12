Tenta di rubare un'auto nella notte, arrestato Preso un 26enne, intanto è caccia al complice che è riuscito a darsi alla fuga

Lo hanno sorpreso mentre stava tentando rubare un'auto in pieno centro a Salerno: con l'accusa di furto aggravato i poliziotti della sezione Volanti hanno arrestato un giovane di 26 anni. Durante un servizio di controllo, gli agenti la notte scorsa hanno notato due persone che armeggiavano nell'abitacolo di una vettura parcheggiata in via Eugenio Caterina, a poca distanza da Piazza Montpellier.

Alla vista dei poliziotti, i malviventi si sono dati alla fuga separandosi. Uno dei due è stato però raggiunto e arrestato in Via Nizza. Il 26enne aveva già dei precedenti per reati contro il patrimonio: la perquisizione ha portato al sequestro di arnesi utili per forzare prima la portiere della vettura e poi il blocco accensione. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato ed è in attesa del rito direttissimo.

Il veicolo è stato invece riconsegnato alla proprietaria, che ha sporto denuncia per furto e danneggiamento. Intanto proseguono le indagini per risalire al complice del tentato colpo sventato dall'intervento della polizia.

Redazione Salerno