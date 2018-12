Schianto in litoranea nella notte: feriti tre stranieri L'incidente è avvenuto nella notte: a quanto pare gli occupanti del veicolo erano ubriachi

Poteva essere ben più grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada che collega Salerno e Pontecagnano. Una Fiat Punto con a bordo tre cittadini di nazionalità straniera si è andata a schiantare contro un guard rail della Litoranea.

L'impatto è stato molto violento, ma per fortuna gli occupanti se la sono cavata. Sul posto le ambulanze della Croce Rossa per i soccorsi. A quanto pare, i tre a bordo erano in stato di ebbrezza.

Redazione Salerno