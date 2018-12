Marijuana in casa, arrestato ragazzo di 25 anni Perquisizione domiciliare all'alba: trovate piante in infiorescenza e ancora in essiccazione

I carabinieri lo hanno sorpreso nella sua abitazione, e dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In manette è finito un ragazzo originario di Vibonati, di 25 anni, in seguito all'operazione dei carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Sapri. Insospettiti dal via vai continuo, all'alba i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare.

Il giovane è stato trovato in possesso di 210 grammi di marijuana in infiorescenza ancora in essiccazione, e di altre 4 dosi della stessa sostanza già confezionate e pronte per essere spacciate, nonché di due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il 25enne è stato arrestato ed ora si trova ai domiciliari, mentre la marijuana è stata sequestrata. Soddisfatto il capitano Matteo Calcagnile, per aver snidato quello che si ritiene essere un redditizio punto di spaccio del territorio.

Redazone Salerno