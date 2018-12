Distrutta l'auto della donna che si batte contro la violenza Nel mirino Filomena Avagliano, presidente del centro di ascolto "Resilienza"

Un boato che ha squassato la tranquillità della sera ma anche e soprattutto gettato un'ombra sinistra sulla comunità. Perché nel mirino è finita una figura molto conosciuta in città per il suon impegno politico e civile. A Cava de' Tirreni si indaga per la bomba carta che ha pesantemente danneggiato l'auto di Filomena Avagliano, presidente del centro di ascolto "Resilienza".

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del locale commissariato di polizia, che hanno avviato le indagini. A quanto pare ad esplodere è stato un petardo particolarmente potente. La vicenda ha sollevato immediatamente l'indignazione della comunità metelliana, con decine di attestati di solidarietà nei confronti di Avagliano.

Il centro di ascolto "Resilienza" è impegnato da tempo nel contrasto alla violenza di genere. Si cerca di capire se possa esserci o meno qualche collegamento con l'attività del centro. Intanto in molti hanno voluto esprimere vicinanza alla presidente.

Redazione Salerno