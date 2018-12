Prende a pugni il capotreno e scappa via: arrestato Fermato dalla Polfer un nigeriano 22enne

Scopre un passeggero senza biglietto, capotreno viene aggredito. Arrestato dalla Polfer un 22enne nigeriano. Ieri intorno alle 6,20 del mattino il capotreno del treno regionale 3449, proveniente da Salerno e diretto a Paola, poco dopo la partenza del convoglio dalla stazione di Capaccio, mentre effettuava la consueta verifica dei titoli di viaggio a bordo del treno, ha individuato un uomo di colore senza biglietto, al quale ha chiesto di regolarizzare la propria posizione, comunicandogli che, diversamente, sarebbe dovuto scendere alla fermata successiva.

Arrivato nella stazione di Paestum però il viaggiatore, pretendendo di proseguire il viaggio senza pagare, ha iniziato ad urlare ed inveire verso il capotreno e dopo essere sceso, prima della chiusura delle porte, lo ha improvvisamente colpito con violenza, sferrandogli un pugno al volto e facendolo cadere a terra sulla banchina ferroviaria, per poi fuggire nelle campagne circostanti.

In azione il personale della Polizia Ferroviaria di Battipaglia che ha diramato una nota di ricerca, fornendo una descrizione dettagliata dell’aggressore riconoscibile, in particolare, per i capelli raccolti con delle treccine sulla parte superiore del capo e rasati ai lati.

L’assalitore, una volta arrivato nella stazione di Battipaglia a bordo di un altro treno, è stato fermato dai poliziotti. Si tratta di un 22enne nigeriano. Riconosciuto anche dal capotreno è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il ferroviere ha formalizzato la denuncia dopo essere stato visitato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Battipaglia, e dimesso con una diagnosi di policontuso (trauma regione frontale sinistra, spalla e ginocchio destri, mano sinistra) e una prognosi di sei giorni.

Intanto nella stazione di Salerno, in concomitanza con l’evento Luci d’Artista, che richiama ogni giorno migliaia di visitatori, molti dei quali utilizzano il mezzo ferroviario, è stata predisposta una task force in sinergia con la Questura di Salerno e con Protezione Aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato, per impedire che l’aumento della movimentazione dei viaggiatori possa favorire fenomeni di illegalità.

Sono state potenziate le già predisposte misure di vigilanza e di controllo con servizi straordinari anti borseggio ed anti abusivismo e l’impiego di agenti in abiti civili. I controlli, predisposti nei giorni che hanno preceduto il ponte dell’Immacolata, hanno permesso di arrestare una persona, denunciarne dieci ( tre per truffa; una per tentato furto; una per false generalità; una per violenza e minaccia a pubblico ufficiale; una per inottemperanza al foglio di via obbligatorio ed una all’ordine di espulsione; due per lancio di sassi).

Sono state poi identificate 3.500 persone, controllati 1.063 bagagli, elevate 53 sanzioni amministrative e messi a segno 21 sequestri. In particolare nell’ambito dell’attività anti abusivismo sono stati segnalati amministrativamente 18 venditori abusivi e sono stati sequestrati 368 paia di calzini; 40 merendine; 30 bibite e 19 accendini venduti abusivamente, nonché quattro borsoni ed un carrello utilizzati per il trasporto e la vendita.

GbL