Tamponamento tra tir: si ribalta camion con tigri a bordo Traffico in tilt sul Raccordo Salerno-Avellino. Coinvolti due mezzi pesanti di un noto circo

Incidente stradale sul raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Un camion, per cause da accertare ha tamponato un furgone che si è ribaltato, proprio nei pressi dell'uscita autostradale di Fratte. Entrambi i mezzi pesanti coinvolti appartengono a un noto circo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polstrada, e i soccorsi de "La Solidarietà" di Fisciano per prestare aiuto ai guidatori. A bordo di un mezzo pesante c'erano anche sette tigri utilizzate per gli spettacoli. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Disagi invece al traffico veicolare che è andato in tilt. Registrate code di alcuni chilometri, tantissimi gli automobilisti rimasti bloccati in fila in auto.

GbL