Abiti sequestrati dalla finanza donati alla Caritas Sono 170 i capi che saranno regalati alle persone in difficoltà

Questa mattina si è tenuta la cerimonia di consegna alla Caritas di Vallo della Lucania di oltre 170 capi di abbigliamento contraffatti sequestrati dalla Guardia di Finanza. La merce andrà a persone in difficoltà. Erano presenti alla cerimonia i vertici della tenenza delle fiamme gialle, il vescovo di Vallo della Lucania, Ciro Miniero e don Aniello Adinolfi, direttore della Caritas diocesana.

Si tratta di beni, abbigliamento, scarpe e accessori, confiscati durante diverse operazioni delle fiamme gialle che è stato deciso non vengano distrutti ma destinati a scopi sociali per dare un supporto alle tante persone che si trovano in condizioni di indigenza.

