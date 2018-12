Parcheggiatori abusivi, blitz dei vigili: multe e denunce I controlli allo stadio ma anche in diversi luoghi della città

Continuano i controlli della polizia municipale di Salerno contro i parcheggiatori abusivi: ieri il monitoraggio ha interessato le strade adiacenti lo Stadio Arechi, in occasione dell'incontro serale di calcio Salernitana-Brescia. Quattro le persone sorprese a svolgere l'attività illecita, tre delle quali provenienti da comuni limitrofi. Per tutte sono scattate le sanzioni previste dal Codice della strada, mentre due parcheggiatori sono stati anche denunciati perché non hanno rispettato il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Salerno per tre anni. Per un altro è stato invece notificato un ordine di allontanamento. I parcheggi adiacenti lo stadio sono poi stati liberati per consentire la sosta diretta.

Le verifiche sulla presenza di parcheggiatori abusivi sono andate avanti anche in questi ultimi giorni di Luci d'artista: in totale sono state denunciate e multate tre persone, sorprese ad effettuare il servizio illecito in diverse aree di Salerno: via Lungomare Colombo (area parcheggio Polo Nautico), via Scillato (area parcheggio) e Largogo Longobardi (altezza casa di cura Tortorella).

Redazione Salerno