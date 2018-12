Dà appuntamento ai trans per rapinarli: arrestato Nei guai un 45enne

Si recava a casa dei trans per rapinarli, beccato dai carabinieri della stazione di Fisciano un 45enne domiciliato nel comune della Valle dell'Irno, ma di origini calabresi.

L’accusa nei confronti dell'uomo è di rapina e lesioni personali, per lui è scattato il divieto di permanenza in Campania e il trasferimento in Calabria.

L'uomo avrebbe messo a segno, secondo la ricostruzione dei militari, due rapine, tra l'ottobre e il novembre scorso. Il 45enne si sarebbe impossessato di 50 euro e di un telefono cellulare in una prima occasione e di 300 euro e di un telefonino, durante un'altra rapina.

A metterlo nei guai le riprese delle telecamere interne all’appartamento della sua ultima “vittima” con il quale avrebbe avuto anche una colluttazione. Il 45enne è stato incastrato dai sistemi di videosorveglianza e all’analisi dei tabulati telefonici che hanno permesso la sua identificazione.

Redazione