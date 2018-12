Spaccia davanti alla scuola: arrestato 17enne Il giovane è stato trovato con 73 grammi di hashish

Scoperto a spacciare nei pressi delle scuole ad appena 17 anni. La polizia del commissariato di Battipaglia ha arrestato un 17enne del posto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini della cessione al dettaglio.

Il giovane, dopo una perquisizione domiciliare, eseguita in due case distinte frequentate dal ragazzo, è stato trovato in possesso di 73 grammi di hashish già suddiviso in dosi, di 6 grammi di marijuana, di ben tre bilancini digitali, di tre coltelli e di bustine in cellophane a chiusura termica da utilizzare per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Il 17enne è stato così arrestato e le forze dell'ordine lo hanno comunicato al P.M. di turno della locale Procura della Repubblica per i Minorenni di Salerno che ha disposto che venisse condotto nel Centro di Prima Accoglienza, in attesa della successiva convalida.

Redazione