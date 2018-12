Aizza i pit bull contro i carabinieri durante la perquisizione I militari della compagnia hanno arrestato tre presunti spacciatori: in casa anche metadone

I carabinieri della Compagnia di Salerno hanno arrestato due presunti spacciatori: l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio in concorso di sostanze stupefacenti. Presi un 56enne e un 42enne: quest'ultimo si trova ai domiciliari nella sua abitazione di Mariconda. I militari hanno sequestrato a casa sua 35 grammi di hashish, cinque flaconi di metadone, un grammo di cocaina diviso in tre dosi, bilancini di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente e circa 6mila circa in contanti.

Non solo. Per evitare l'ingresso dei militari dell'Arma nell'appartamento, un 35enne ha aizzato due cani, razza pit bull terrier, proprio contro i carabinieri. Anche il giovane è stato arrestato: a casa sua, poco distante dall'abitazione del presunto complice, sono stati sequestrati 5500 euro in contanti e 4 grammi di marijuana. Tutti e tre gli indagati si trovano ora nel carcere di Salerno.

Redazione Salerno