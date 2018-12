Spara dal balcone in pieno giorno: arrestato dai carabinieri Colpite le auto: messi in salvo i passanti, sequestrate due pistole

Poteva finire malissimo, ed avere un epilogo ben più tragico. I carabinieri della tenenza di Pagano hanno arrestato un 51enne con l'accusa di detenzione di armi clandestine, esplosioni pericolose e danneggiamento. I fatti: l'uomo, secondo la ricostruzione dell'Arma, senza apparente motivo avrebbe cominciato a sparare in pieno giorno dal suo balcone di Via De Gasperi. I proiettili si erano poi conficcati in alcuni veicoli parcheggiati nei dintorni.

Immediato l'intervento dei carabinieri, che hanno prima di tutto sgomberato l'area e allontanato i passanti, per poi bloccare il pistolero. I militari gli hanno sequestrato sia un revolver che una pistola semiautomatica completa di munizioni e pronta all'uso. Entrambe sono risultate a salve ma modificate per essere pronte a sparare. L'indagato è stato arrestato e ora si trova in una cella del carcere di Fuorni a Salerno.