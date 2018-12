Lavoro nero nei cantieri, denunciati gli imprenditori Trovati tre operai irregolari, multe per oltre 19mila euro

I carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro di Salerno) coadiuvati dai militari di Vibonati, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a contrasto all’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro.

Durante tutta la giornata di ieri, nelle frazioni di Villammare e Capitello, dalle prime ore del mattino sono stati ispezionati 4 cantieri edili ed esaminate 6 posizioni lavorative, di cui 3 sono risultate in nero. Sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di 19.286 euro. Due gli imprenditori denunciati. Sospese le relative attività. Anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati effettuati controlli, per le numerose irregolarità riscontrate, sono state inoltre elevate 11 ammende per un totale di 13.307 euro.

Le violazioni al Testo Unico sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro accertate, hanno riguardato: l’informazione ai lavoratori; i dispositivi di protezione individuale; la “sorveglianza sanitaria” relativa alla movimentazione manuale dei carichi; le disposizioni per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Sulla scorta dei dati acquisiti sul campo, sul conto delle aziende e dei braccianti, saranno effettuati – fanno sapere gli ispettori - ulteriori approfondimenti sulla regolarità delle posizioni contributive e previdenziali.

Redazione Salerno