Simula un incidente per truffare un'anziana: denunciato

Simula un incidente automobilistico per truffare a una donna. Gli agenti di polizia del commissariato di Cava de’ Tirreni hanno denunciato un giovane cavese di anni 23, incensurato, che, simulando un incidente stradale a danno della propria auto, avrebbe circuito un’anziana donna di Cava de' Tirreni per farsi elargire una somma di denaro in contanti a titolo di risarcimento.

Il giovane avrebbe seguito la donna fino all'abitazione di quest’ultima, richiedendole insistentemente e con fare minaccioso di pagare i presunti danni procurati. La donna a questo punto ha chiamato la polizia. Il pronto intervento degli agenti ha permesso di identificare e denunciare il 23enne.

Gli agenti del Commissariato di Cava hanno anche effettuato nei giorni scorsi diversi controlli in città e nelle frazioni limitrofe nei confronti di 18 agenzie, operanti nel settore scommesse, videopoker e slot-machines, elevando tre contravvenzioni per violazioni amministrative ed altrettante per violazioni al regolamento comunale per emissioni sonore oltre l’orario consentito.

Sono poi state denunciate due persone per truffe informatiche e segnalati al Prefetto di Salerno tre giovani cavesi, sorpresi ad assumere droghe nella Villa Comunale.

Redazione Salerno