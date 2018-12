Nas in azione, chiusi 5 locali: multe per un milione di euro Operazione di carabinieri e vigili nel centro storico contro abusivi e lavoro nero

Blitz dei carabinieri del nucleo antisofisticazione nel centro storico di Salerno. Controllati numerosi esercizi commerciali, elevate sanzioni ed effettuati sequestri di merce.

I militari del Nas, agli ordini del maggiore Vincenzo Ferrara, con l’ausilio di personale del nucleo Ispettorato lavoro carabinieri di Salerno, dell’Asl/Salerno (veterinari e medici) e della locale Polizia Municipale, hanno sottoposto a controllo igienico - sanitario numerosi esercizi commerciali, ed ambulanti dediti alla somministrazione di alimenti e bevande.

Le attività ispettive che hanno interessato Piazza Alfano, Via Duomo, Vicolo San Gerardo e via Mercanti hanno visto il controllo di oltre 20 esercizi tra pub, ristoranti, pizzerie, gastronomie, al fine di garantire la sicurezza alimentare ed il rispetto delle norme igienico sanitarie che regolano il settore, anche in considerazione del notevole afflusso di visitatori che si registra nella città in occasione di Luci d’Artista.

L'attività ispettiva ha portato alla chiusura di 5 esercizi che svolgevano attività dil preparazione e somministrazione in ambienti caratterizzati da gravi criticità igienico sanitarie e strutturali, sequestrat oltre 400 kg di prodotti alimentari non provvisti di alcuna tracciabilità, congelati e pronti per essere preparati e somministrati agli ignari avventori .

Sequestrati inoltre tavolini e sedie collocati su suolo pubblico abusivamente.

Controllati numerosi dipendenti presenti negli esercizi. Per le irregolarità di riscontrate relative a lavoratori che operavano senza copertura assicurativa. Per questo sono state elevate sanzioni di carattere amministrativo per un totale pari ad €. 13.250.

La Polizia Municipale ha proceduto al sequestro di arredi per occupazione suolo pubblico, mediante rimozione, elevando oltre 20 contravvenzioni per difformità per autorizzazione suolo pubblico; oltre 10 per violazione ordinanza vendita bevande in bottiglie vetri; contestando diversi esercenti per omessa esposizione tabella prezzi.

Le attività sono state coordinate, sul posto, dal Comandante del Nas e della Polizia Municipale.

Sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 50.000 euro.

Il valore complessivo dei provvedimenti si attesta intorno ai 900.000 euro dei quali 10.000 riferiti agli alimenti.

(Pina Ferro)