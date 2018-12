Insegue l'ex fidanzata da Salerno a Cava: arrestato Nel mirino un 50enne accusato di atti persecutori: la donna ha raccontato il suo inferno personale

Nonostante fosse già segnalato per atti persecutori, continuava a molestare e minacciare l'ormai ex fidanzata. Per questo motivo gli agenti delle volanti di Salerno hanno arrestato, con l'accusa di atti persecutori, un 50enne che ora si trova ai domiciliari presso la sua abitazione, in attesa dell'udienza di convalida. I poliziotti sono intervenuti in soccorso della donna nella centralissima Via Sant'Eremita a Cava de' Tirreni, dove l'ex compagno l'aveva inseguita da Salerno. Inutili i tentativi di seminarlo.

La donna ha così deciso di contattare la sala operativa della polizia mentre era al volante, consentendo agli agenti di raggiungerla in tempi brevissimi. Alla vista della polizia l'uomo ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato. La donna ha così firmato una denuncia, raccontando le continue persecuzioni a quanto pare per la gelosia dell'uomo, che l'avrebbe seguita e molestata anche sul luogo di lavoro. Così come testimoniato dalla vittima, gli atti persecutori andavano avanti ormai da mesi. Un crescendo sempre più insostenibile, fino all'epilogo con l'arresto del 50enne.

Redazione Salerno