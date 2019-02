Fuoco all'auto di un agente: si indaga Il rogo potrebbe essere di origine dolosa

Trovato un accendino e altri indizi che farebbero pensare alla natura dolosa del rogo di un'auto in fiamme nella notte a Cava de' Tirreni. La vettura appartiene a un poliziotto di Cava de' Tirreni e in servizio a Napoli, al reparto anticrimine della Campania. Un atto intimidatorio o l'azione di vandali. Si indaga. Nell'incendio l'auto è andata completamente distrutta, era parcheggiata nei pressi di casa dell'agente, in via De Filippis.

Gli inquirenti stanno accertando le cause dell'incendio, ma pare sia certo il dolo. Sull’episodio indagano gli agenti del commissariato locale, diretti dal vicequestore Imma Acconcia.

Sequestrati dalle forze dell'ordine i filmati delle telecamere di videosorveglianza in funzione in zona che potrebbero permettere di risalire agli autori del gesto.

(Foto di repertorio)