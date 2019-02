Investito mentre attraversa la strada: muore 29enne Lo straniero è stato soccorso ma per lui non c'è stato nulla da fare

Ancora sangue sulle strade in Litoranea. A Pontecagnano Faiano, in via Mar Ionio, un 29enne di origini ucraine, U.S., è stato investito questa notte, intorno all'una, da un'auto guidata da un operaio di Montecorvino Pugliano, mentre stava attraversando.

Ancora non è chiara la dinamica di quanto accaduto, l'automobilista, alla guida di una Peugeot 206, forse a causa della scarsa visibilità, non si sarebbe accorto della presenza del giovane. Si è fermato per soccorrerlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. La salma è stata portata all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno. Disposta l'autopsia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.