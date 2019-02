Incidente mortale: Elvis lascia due figli Si indaga sul decesso del 22enne, oggi i funerali

Forse un colpo di sonno o un malore improvviso, potrebbero essere queste le cause dell'incidente stradale che è costato la vita a Elvis Petrillo. Il 22enne, originario di Agropoli, è morto nella notte tra lunedì e martedì, finendo con la sua auto contro il muro di un'abitazione in via Roma, ad Albanella.

Quando è stato estratto dalle lamiere contorte della vettura era ancora vivo. E' spirato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vallo della Lucania a causa delle gravissime ferite riportate nell'impatto, un importante trauma cranico e altre lesioni.

Intanto continuano le indagini dei carabinieri del posto che stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro. La salma del giovane, già padre di due bimbi, è stata restituita alla famiglia, non è stato necessario effettuare l'autopsia, oggi i funerali presso il santuario di Santa Sofia ad Albanella.

Una tragedia che ha scosso due comunità, Agropoli e Albanella, dove Elvis, primo di quattro fratelli, viveva con la compagna, i suoi due figli e i genitori.