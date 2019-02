Alla guida senza patente: multe e controlli della polizia 58 i veicoli controllati, due i sequestri amministrativi

Multe e controlli della polizia a Cava de' Tirreni. In azione gli agenti del locale commissariato, con l’ausilio di due equipaggi del reparto prevenzione crimine per la Campania, 88 le persone identificate, tra queste 14 quelle con precedenti, 58 i veicoli controllati, tre i posti di controllo, 6 le contravvenzioni al codice della strada, due i sequestri amministrativi e due le violazioni amministrative.

Elevate due multe per guida di veicoli senza assicurazione, i veicoli in questione sono stati sequestrati.

Multato un automobilista alla guida senza patente; ancora sanzioni per circolazione di veicolo non sottoposto a revisione periodica, nonché due contestazioni per mancanza di documenti di circolazione.

Infine, nell’ambito dei controlli relativi allo smaltimento di rifiuti pericolosi e non, al conducente di un autocarro è stato contestato il trasporto di materiale da risulta in assenza di formulario relativo all’acquisizione e destinazione del materiale.