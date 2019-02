Si addormenta vicino al camino e viene avvolto dalle fiamme Grave un 89enne, ha riportato ustioni su gran parte del corpo

Un anziano di 89 anni di Sala Consilina, nel salernitano, si è ustionato gravemente sul 90% del corpo dopo essere stato avvolto dalle fiamme scaturite da alcune scintille fuoriuscite dal camino della sua abitazione, nella quale vive con il fratello.

L'uomo è stato in un primo momento ricoverato nell'ospedale Luigi Curto di Polla per poi essere trasferito in eliambulanza nel nosocomio di Brindisi.