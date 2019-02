Va in spiaggia e gli rubano il borsello: denunciato 47enne Il presunto ladro è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza

Va i spiaggia a Positano e gli rubano il borsello. Per il furto è stato denunciato dai carabinieri della Stazione del posto R.F., un 47enne di Sant'Agnello. Vittima un positanese che si è presentato in caserma per la denuncia, facendo scattare le indagini dei militari che hanno scansionato tutte le immagini di videosorveglianza presenti nel centro.

Attraverso alcuni fotogrammi i carabinieri sarebbero riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti ed il percorso del denunciato che, arrivato a piedi spiaggia, dopo aver notato il borsello incustodito lo avrebbe coperto con il proprio giubbino e, con un gesto repentino, portato via. L'uomo si sarebbe poi allontanato risalendo la via principale per poi arrivare in un parcheggio. I militari hanno così scoperto che il 47enne è un autista di una società di trasporto locale che occasionalmente aveva sostituito un collega.

Rintracciato ed identificato, lo hanno condotto in caserma per le formalità di rito, recuperando il borsello e restituendolo al legittimo proprietario.