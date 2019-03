Esplode camino in casa: paura in una palazzina Danneggiato il tetto dell'abitazione

Paura in una palazzina via Francois Truffaut, a Giffoni Valle Piana, per l'esplosione della canna fumaria di un camino. La deflagrazione ha danneggiato parte del tetto di un appartamento che si trova all’ultimo piano.

Allarmati i residenti che hanno dato l'allarme. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Fortunatamente nessuno si è ferito.