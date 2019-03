Rapinava le prostitute usando coltello e forchetta Arrestato un 35enne

Beccato rapinatore seriale di prostitute. Arrestato dalla squadra mobile di Parma, su ordine del Gip del Tribunale della città emiliana, A. S., 35enne, originario di Eboli, residente a Langhirano, Parma.

L'uomo è accusato di aver minacciato una prostituta con coltello e forchetta e, in un altro caso, di aver utilizzato, oltre alla lama, un lungo tubo di ferro con cui avrebbe colpito un'altra donna sulla schiena.

A coordinare le indagini la Procura della Repubblica di Parma. Tutto è scaturito dalla denuncia di una donna che ha raccontato alle forze dell'ordine di essere stata rapinata. L'uomo si sarebbe appartato con la prostituta per poi minacciarla con coltello e forchetta, facendosi consegnare 300 euro e due telefoni cellulare. La stessa cosa sarebbe poi accaduta rpochi giorni dopo con un'altra lucciola, minacciata con un coltello e colpita più volte alla schiena.

Grazie alle testimonianze delle due donne la squadra mobile avrebbe identificato il tipo di auto utilizzata per i colpi e le caratteristiche del presunto rapinatore. In seguito ad una perquisizione all'interno dell'abitazione del giovane è stato poi ritrovato uno dei telefoni cellulari. Il 35enne si trova ora in carcere a Parma.