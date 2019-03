Investì otto persone, ora rischia il processo Il fatto avvenne dinanzi ad una discoteca di Cava de' Tirreni

Aveva investito 8 persone all’uscita di un locale, ora rischia il processo il18enne di Pagani tirato in ballo dalle indagini. Il pubblico ministero della Procura di Nocera ha chiesto al Gup il rinvio a giudizio del giovane che, insieme ad altri coetanei di Pagani, si era recato in una discoteca di Cava dei Tirreni per trascorrere la serata. Ma, dopo un litigio con altri frequentatori del locale, il gruppo di Pagani era uscito per aspettare gli antagonisti e fargliela pagare. E così C.C., quando li aveva visti in strada, era salito a bordo della sua automobile Fiat 500 e li aveva investiti più volte con una serie di manovre e accelerazioni, terminando la sua corsa contro un palo della luce. Le indagini sono state supportate dalla visione di vari filmati di video-sorveglianza e dalla testimonianza di numerose persone.