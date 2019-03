Dario Vassallo cittadino onorario di Fiorano Modenese La cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria è in programma per il prossimo 11 marzo

Dario Vassallo è cittadino del mondo e quindi anche di Fiorano Modenese». La giunta comunale del Comune in provincia di Modena, guidata da Francesco Tosi ha espresso parole di elogio nei confronti di Dario Vassallo, fratello del sindaco pescatore ucciso il 5 settembre del 2010. Solo recentemente l’amministrazione comunale di Fiorano Modenese ha intitolato il cortile dell’Ufficio tecnico del Palazzo di Città al sindaco pescatore. La cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria è in programma per il prossimo 11 marzo, alle 19, presso il teatro Astoria. Successivamente, si terrà lo spettacolo teatrale “Il sindaco pescatore” con Ettore Bassi. All’incontro parteciperanno e interverranno i ragazzi dell’associazione di promozione sociale studentesca “Renovatio crew” del liceo Formiggini di Sassuolo.

“Il dottor Dario Vassallo può essere dunque considerato l’esempio di un cittadino qualunque che, toccato all’improvviso da una tragedia famigliare, trasforma la propria vita in un impegno pubblico assiduo e totalizzante, mettendo coraggiosamente al primo posto la legalità e la giustizia, la loro affermazione in un contesto difficile e pieno di ombre – conclude la delibera - Il mondo ha bisogno di testimoni credibili. Angelo Vassallo, il Sindaco pescatore, è uno di coloro che con la vita e con la morte hanno testimoniato l’impegno per la giustizia. Il fratello Dario ne ha colto il testimone, diffondendone in modo instancabile la conoscenza e l’insegnamento, proponendo soprattutto ai giovani l’amore per la verità e la legalità, nella speranza in un mondo più giusto. Per questo Dario Vassallo è un cittadino del mondo e quindi anche di Fiorano Modenese”.