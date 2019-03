Controlli al cantiere del Furore Inn Resort, denunce e multe Operazione dei carabinieri della Costiera. Numerosi i controlli

I Carabinieri della Stazione di Amalfi nel corso della settimana hanno denunciato 2 persone per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e 8 persone per abusivismo edilizio.

Nella mattinata di ieri il controllo dei militari si è concentrato, insieme al Nucleo Ispettorato del lavoro di Salerno, sul cantiere di ristrutturazione del Furore Inn Resort..

Sul posto sono state esaminate 13 posizioni lavorative di cui 2 risultate in nero e 5 irregolari con la contestazione di 11 sanzioni amministrative per 25.000 euro alle due ditte, i cui legali rappresentanti sono stati anche denunciati . per violazioni in materia di sicurezza con la contestazione di 6 ammende per 5.000 euro.

Nell'ambito invece del contrasto al fenomeno dell'abusivismo, ad Atrani, i Carabinieri hanno denunciato 8 persone perchè hanno scoperto che in tre immobili, senza titoli abilitativi, i proprietari avevano cambiato la destinazione d'uso da deposito e/o negozio a civile abitazione, mentre in un quarto appartamento era stato costruito un soppalco abitabile senza le previste autorizzazioni.