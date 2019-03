Condannato per guida in stato di ebbrezza: arrestato Un 57enne ai domiciliari

Guida in stato di ebbrezza, in manette un 57enne. I carabinieri della compagnia di Agropoli hanno arrestato, in esecuzione di un ordine per l’espiazione della pena ai domiciliari, emesso dalla Procura presso il Tribunale di Lagonegro, un cittadino marocchino, domiciliato a Capaccio.. Il 57enne, nel maggio 2012, a Moliterno, era stato sorpreso alla guida della vettura in stato di ebbrezza.