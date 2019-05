Uomo trovato carbonizzato in auto La vettura distrutta dalle fiamme. E' successo a Pagani

Choc a Pagani. Trovato il corpo di un uomo carbonizzato in un'auto in via Lamioni, una zona isolata e lontana dal centro. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto, se la persona deceduta sia morta a causa del rogo che ha distrutto anche la vettura o se la dinamica del decesso sia diversa. Per il momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.

IN AGGIORNAMENTO