Furto in edicola: rubati Gratta e Vinci per 10mila euro E' caccia ai ladri

Forzano la saracinesca e portano via 10mila euro in gratta e vinci e il contenuto della cassa. Ladri in azione nella notte tra martedì e mercoledì, in un'edicola in via Aniello Salsano, a Cava de' Tirreni. Brutta sorpresa per il proprietario che alla riapertura si è accorto del furto.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini. Visionati anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza in funzione in zona.