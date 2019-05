Ruba monetine a scuola: beccato ladro 15enne In azione in un istituto di Bellizzi

Un ragazzino di 15 anni è stato beccato a rubare monetine in una scuola di Bellizzi dai distributori di snack e bibite. E' accaduto nella notte presso l'istituto “Gaurico”. Il giovanissimo è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Battipaglia mentre stava portando via alcune monete, dal valore di circa 20 euro.

In fuga altri due minorenni. Il 15enne è ospite di un centro di accoglienza della zona.