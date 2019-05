Condannato a 30 anni l'indiano che uccise un suo connazionale Il delitto in una cascina a Eboli nel settembre del 2018

E' stato condannato a 30 anni di carcere l'indiano Harmanded Singh per aver ucciso nel sonno un suo connazionale e collega in una cascina a Eboli. Entrambi erano dipendenti di un'azienda bufalina tra Cioffi e Campolongo. I fatti risalgono al settembre del 2018. La procura aveva chiesto per lui l’ergastolo. La vittima Lakhvor Singh fu uccisa a coltellate, 61 su tutto il corpp.

L’assassino ha sempre negato la sua colpevolezza, ribadendo che quelle ferite se l’era procurate da solo con una bottiglia rotta. A colpirlo invece fu Harmanded, intorno alle 3 del mattino. con un coltello da cucina. In un primo momento, fermato dai carabinieri, confessò le sue colpe, facendo anche ritrovare l'arma del delitto. Alla base ci sarebbero stati continui litigi sul luogo di lavoro.