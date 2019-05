Furti e spaccio di droga: denunciato un 48enne Controlli della polizia nelle frazioni di Cava de' Tirreni

Controlli della polizia contro furti e spaccio di droga nei rioni di Cava de' Tirreni, nella frazione San Pietro e Maddalena. I sei equipaggi impiegati hanno controllato 85 persone, tra queste una decina anche provenienti dai paesi dell'Est e con alcuni precedenti specifici in materia di reati predatori.

In corso accertamenti nei loro confronti. Durante la stessa operazione nel mirino è finito anche un cittadino italiano 48enne, trovato in possesso di munizionamento per pistola e di hashish. Tutto il materiale è stato sequestrato e il 48enne denunciato.